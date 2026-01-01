В Перми оценили возможный ущерб экологии от строительства развязки на Макаренко
Опубликованы материалы оценки воздействия на окружающую среду
Эксперты оценили возможный экологический ущерб от строительства транспортной двухуровневой развязки на пересечении ул. Макаренко и б. Гагарина в Перми. Минимущества Прикамья опубликовало материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Как отмечается в документе, проектная документация по реализации проекта предусматривает устройство шесть съездов транспортной развязки, в том числе два тоннеля, реконструкцию участка б. Гагарина и ул. Макаренко. В рамках работ будут обустроены тоннели, земляное полотно, дорожная одежда, ливневая канализация и переустроены коммуникации.
Работы по строительству будут выполняться линейно-поточным методом в три периода: подготовительный, основной и заключительный. Продолжительность строительства составит 30 месяцев, продолжительность строительства искусственного сооружения — 21 месяц, предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2028 год.
По мнению экспертов, воздействие на окружающую среду заключается в загрязнении атмосферного воздуха выбросами отработанных газов строительной техники и автотранспорта и при ведении земляных, сварочных и окрасочных работ, в акустическом воздействии техники и автотранспорта, в нарушении и возможном загрязнении почв, подземных вод и поверхностных водных объектов, в воздействии на водные биоресурсы и в части обращения с отходами.
Уровень воздействия на атмосферный воздух будет зависеть от вида работ, погодных условий и времени суток. При этом выбросы при строительстве носят временный характер, а зона сверхнормативного воздействия на экологию обычно находится в пределах фронта работ. Расчёты рассеивания показали, что максимально-разовые приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые источниками выбросов в период строительства и эксплуатации объекта, не превышают ПДК, воздействие планируемой деятельности соответствует требованиям СанПиН.
Участок планируемой деятельности попадает в границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Егошихи, но находится за границей рыбохозяйственных заповедных зон и зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны рекреации отсутствуют. Также участок частично попадает в границы объектов озеленения, в ООПТ «Егошихинская долина», при этом он не входит в территории земель лесного фонда, защитных лесов, лесопарковых зелёных поясов.
Во время работ возможно загрязнение подземных вод, при этом забор воды из естественных поверхностных источников не предусмотрен, отработанные стоки будут накапливать в герметичных ёмкостях и утилизировать на очистные сооружения, на стройплощадке будет установлен биотуалет, мойки колёс автотранспорта установят в местах выезда техники на проезжую часть. На развязке предусматривается устройство организованного отвода ливневого стока закрытой системой дождевой канализации. В период эксплуатации воздействие на растительный и животный мир не прогнозируется.
Проект позволяет обеспечить надёжную эксплуатацию объекта, однако опасность для окружающей среды могут нести нештатные ситуации, связанные с проливами ГСМ, возгораниями отходов, что может привести к локальному загрязнению грунта, грунтовых вод, поверхностных водных объектов.
Размер вреда, причинённого водным биоресурсам и среде их обитания при реализации работ, составит 0,13 кг. По приказу Росрыболовства, если суммарная расчётная величина последствий негативного воздействия незначительна — менее 10 кг — проведение мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов и определение затрат для их проведения не требуются.
В октябре краевое минимущества опубликовало приказ об утверждении планировки территории под будущую развязку на ул. Макаренко. В декабре ведомство подготовило новый приказ о подготовке документации с учётом корректировки территории. Новая документация должна быть разработана до 30 июня 2026 года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.