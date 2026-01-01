В Перми оценили возможный ущерб экологии от строительства развязки на Макаренко Опубликованы материалы оценки воздействия на окружающую среду Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Эксперты оценили возможный экологический ущерб от строительства транспортной двухуровневой развязки на пересечении ул. Макаренко и б. Гагарина в Перми. Минимущества Прикамья опубликовало материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Как отмечается в документе, проектная документация по реализации проекта предусматривает устройство шесть съездов транспортной развязки, в том числе два тоннеля, реконструкцию участка б. Гагарина и ул. Макаренко. В рамках работ будут обустроены тоннели, земляное полотно, дорожная одежда, ливневая канализация и переустроены коммуникации.

Работы по строительству будут выполняться линейно-поточным методом в три периода: подготовительный, основной и заключительный. Продолжительность строительства составит 30 месяцев, продолжительность строительства искусственного сооружения — 21 месяц, предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2028 год.

По мнению экспертов, воздействие на окружающую среду заключается в загрязнении атмосферного воздуха выбросами отработанных газов строительной техники и автотранспорта и при ведении земляных, сварочных и окрасочных работ, в акустическом воздействии техники и автотранспорта, в нарушении и возможном загрязнении почв, подземных вод и поверхностных водных объектов, в воздействии на водные биоресурсы и в части обращения с отходами.

Уровень воздействия на атмосферный воздух будет зависеть от вида работ, погодных условий и времени суток. При этом выбросы при строительстве носят временный характер, а зона сверхнормативного воздействия на экологию обычно находится в пределах фронта работ. Расчёты рассеивания показали, что максимально-разовые приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые источниками выбросов в период строительства и эксплуатации объекта, не превышают ПДК, воздействие планируемой деятельности соответствует требованиям СанПиН.

Участок планируемой деятельности попадает в границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Егошихи, но находится за границей рыбохозяйственных заповедных зон и зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны рекреации отсутствуют. Также участок частично попадает в границы объектов озеленения, в ООПТ «Егошихинская долина», при этом он не входит в территории земель лесного фонда, защитных лесов, лесопарковых зелёных поясов.

Во время работ возможно загрязнение подземных вод, при этом забор воды из естественных поверхностных источников не предусмотрен, отработанные стоки будут накапливать в герметичных ёмкостях и утилизировать на очистные сооружения, на стройплощадке будет установлен биотуалет, мойки колёс автотранспорта установят в местах выезда техники на проезжую часть. На развязке предусматривается устройство организованного отвода ливневого стока закрытой системой дождевой канализации. В период эксплуатации воздействие на растительный и животный мир не прогнозируется.

Проект позволяет обеспечить надёжную эксплуатацию объекта, однако опасность для окружающей среды могут нести нештатные ситуации, связанные с проливами ГСМ, возгораниями отходов, что может привести к локальному загрязнению грунта, грунтовых вод, поверхностных водных объектов.

Размер вреда, причинённого водным биоресурсам и среде их обитания при реализации работ, составит 0,13 кг. По приказу Росрыболовства, если суммарная расчётная величина последствий негативного воздействия незначительна — менее 10 кг — проведение мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов и определение затрат для их проведения не требуются.

В октябре краевое минимущества опубликовало приказ об утверждении планировки территории под будущую развязку на ул. Макаренко. В декабре ведомство подготовило новый приказ о подготовке документации с учётом корректировки территории. Новая документация должна быть разработана до 30 июня 2026 года.

