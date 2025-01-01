Алёна Бронникова В Перми утверждён проект планировки территории под развязку на Макаренко Запланировано строительство двух тоннелей Поделиться Твитнуть

Фото: задание на разработку документации / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 24 октября подписало приказ об утверждении документации по планировке территории для строительства транспортной развязки на ул. Макаренко с б. Гагарина в Перми. Приказ размещён на сайте ведомства.

Как сообщалось ранее, проектированием объекта занималось ООО «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга, с которым был заключён контракт на 93,5 млн руб. Проект приказа по утверждению документации министерство опубликовало в начале октября.

Документом предусмотрено строительство транспортной двухуровневой развязки на пересечении ул. Макаренко с б. Гагарина. В рамках реализации проекта будут обустроены шесть съездов с двумя тоннелями на две полосы движения протяжённостью по 40,02 м каждый. Строительная длина на б. Гагарина — 274,11 м, расчётная скорость движения — 80 км в час, на съездах — 30 км в час. Планируемый объект входит в границы зоны активного отдыха ООПТ «Егошихинская долина». Для госнужд будет изъята часть земельного участка компании ООО «С Нова» площадью 7 кв. м по ул. Макаренко, 31.

