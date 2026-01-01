В Прикамье похоронили участника СВО Александра Собянина Обстоятельства его гибели на уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Красновишерского округа

В Красновишерске проводили в последний путь бойца СВО Александра Собянина. Об этом сообщается на странице местной администрации в соцсетях.

Александр родился 14 июля 1978 года. Как и когда он погиб, местные власти не уточнили.

В администрации Красновишерского муниципального округа выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Как писал ранее «Новый компаньон», 3 февраля в Юрлинском округе простятся с другим участником СВО — Кириллом Желудковым из д. Остров. Он погиб ещё в феврале 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.