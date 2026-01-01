В Прикамье похоронят погибшего на СВО год назад Кирилла Желудкова Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

При исполнении воинского долга в ходе проведения спецоперации на Украине 2 февраля 2025 года погиб Кирилл Желудков из Юрлинского округа. Об этом местные власти сообщили на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Кирилл Желудков родился 29 июля 2005 года. Он — уроженец д. Остров Юрлинского района. Учился в Титовской начальной школе, а после — в Юрлинской средней школе им. Л. Барышева. Окончив девять классов, поступил в КПППК, где получил профессию «оператор станков с программным управлением».

В конце ноября 2024 года молодой человек решил подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО. Обстоятельства его гибели не сообщаются.

В администрации Юрлинского округа принесли слова соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с военнослужащим состоится 3 февраля в д. Остров и в ДК д. Титова.

