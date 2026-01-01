Апелляция изменила приговор по делу о хищении на заводе Дзержинского в Перми Замруководителя Олегу Комарову смягчили наказание Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Пермским краевым судом

Пермский краевой суд изменил приговор по итогам рассмотрения апелляционных жалоб бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Егора Заворохина и его заместителей Олега Комарова и Александра Сентябова и представления прокуратуры. Они обвинялись в злоупотреблении полномочиями и растрате средств предприятия, ущерб от которых составил 427 млн руб.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», Заворохина и Сентябова приговорили к четырём и трём с половиной годам лишения свободы и штрафам по 300 тыс. руб. каждому за присвоение и растрату. Заворохину и Комарову назначили по три года лишения свободы со штрафом 300 тыс. руб. каждому за покушение на мошенничество и оправдали по эпизоду злоупотребления полномочиями. Прокуратура не согласилась с решением об оправдании по эпизоду со злоупотреблением полномочиями.

Осуждённые настаивали на оправдании. В итоге апелляция смягчила приговор в отношении Комарова, исключив формулировку «с использованием служебного положения» и снизив срок наказания до двух лет и десяти месяцев лишения свободы, а штраф — до 250 тыс. руб.

В сентябре «Новый компаньон» писал, что Егор Заворохин оспаривает взыскание исполнительского сбора в 637,7 тыс. руб.

