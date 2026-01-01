Апелляция изменила приговор по делу о хищении на заводе Дзержинского в Перми
Замруководителя Олегу Комарову смягчили наказание
Пермский краевой суд изменил приговор по итогам рассмотрения апелляционных жалоб бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Егора Заворохина и его заместителей Олега Комарова и Александра Сентябова и представления прокуратуры. Они обвинялись в злоупотреблении полномочиями и растрате средств предприятия, ущерб от которых составил 427 млн руб.
Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», Заворохина и Сентябова приговорили к четырём и трём с половиной годам лишения свободы и штрафам по 300 тыс. руб. каждому за присвоение и растрату. Заворохину и Комарову назначили по три года лишения свободы со штрафом 300 тыс. руб. каждому за покушение на мошенничество и оправдали по эпизоду злоупотребления полномочиями. Прокуратура не согласилась с решением об оправдании по эпизоду со злоупотреблением полномочиями.
Осуждённые настаивали на оправдании. В итоге апелляция смягчила приговор в отношении Комарова, исключив формулировку «с использованием служебного положения» и снизив срок наказания до двух лет и десяти месяцев лишения свободы, а штраф — до 250 тыс. руб.
В сентябре «Новый компаньон» писал, что Егор Заворохин оспаривает взыскание исполнительского сбора в 637,7 тыс. руб.
