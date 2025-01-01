Экс-директор завода Дзержинского в Перми оспаривает взыскание 637 тысяч рублей Это сумма исполнительского сбора Поделиться Твитнуть

Егор Заворохин

Константин Долгановский

Егор Заворохин, в прошлом депутат Законодательного собрания Пермского края и экс-исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД), подал иск в арбитражный суд на судебного пристава Элизу Салиманову из Дзержинского района Перми. Он требует признать неправомерным открытие исполнительного производства, датированного 1 апреля 2025 года. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации из базы данных ФССП, именно в этот день в отношении Заворохина было начато исполнительное производство о взыскании исполнительского сбора, составляющего 637,7 тыс. руб.

Как писал ранее «Новый компаньон», в 2019 году Егор Заворохин был приговорён к 6,5 годам лишения свободы за хищение активов оборонного предприятия. В августе 2023 года он был объявлен банкротом. А в декабре 2024 года Заворохин освобождён из колонии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.