Бывший директор пермского завода Дзержинского Егор Заворохин вышел на свободу Он был осуждён за участие в краже средств предприятия Поделиться Твитнуть

Егор Заворохин

Константин Долгановский

Егор Заворохин, ранее занимавший пост исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», а также кресло депутата Законодательного собрания, отбыл назначенное ему наказание и вышел на свободу. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

Егор Заворохин был осуждён за участие в краже средств завода в 2019 году. Суд установил, что контролируемая им компания ООО «Энергоресурс» продавала заводу теплоэнергию по завышенным расценкам. Размер причинённого ущерба составил более 140 млн руб.

Экс-руководителю предприятия назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии общего режима. В октябре 2021 года он добился смягчения вынесенного приговора и сокращение срока до 6,5 лет. В июле 2023-го суд отказал ему в досрочном освобождении. В августа 2023 года Арбитражный суд Пермского края признал Егора Заворохина банкротом. Летом 2024 года суд отказал Заворохину в смягчении приговора. Срок исполнения наказания истёк в декабре.

Сначала Заворохин отбывал наказание в исправительной колонии №29 в Перми, а затем был переведён в хозяйственный отряд СИЗО №1.

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