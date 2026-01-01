На отпуск в гендерные праздники пермяки готовы потратить более 200 тысяч рублей Самое популярное направление – Египет Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Аналитики агрегатора туров «Турвизор» подсчитали, какие направления для отпуска в праздничные дни 23 февраля и 8 марта чаще всего выбирают пермяки, а также какие суммы они готовы потратить. Как отметили в компании, продление праздников и решение приурочить к ним отдых позволяют сэкономить дни отпуска.

Самым популярным направлением для отдыха у жителей Перми в феврале и марте стал Египет. Средняя продолжительность путёвки сложилась в девять ночей, средний чек составил 152,7 тыс. руб. На втором месте оказался Вьетнам, куда пермяки в среднем планируют поездки на 12 ночей, а средний чек выходит около 209,7 тыс. руб.

В топ-5 популярных направлений также вошёл Таиланд. Средний чек составил 240,5 тыс. руб., средняя продолжительность отпуска — 12 ночей. Россия заняла в рейтинге четвёртое место. В среднем пермяки планируют поездки по стране на шесть дней, а средний чек складывается в 77,8 тыс. руб. В числе самых востребованных для отдыха стран оказалась и Турция. Средняя длительность пребывания — семь ночей, средний чек — 217,5 тыс. руб.

Как писал «Новый компаньон», для отдыха в новогодние праздники пермяки чаще всего бронировали туры в Египет, Таиланд и Турцию. В топе-5 также были названы Россия (чаще всего — Сочи) и Вьетнам. Повышенный интерес был повышен и к ОАЭ и Абхазии.

