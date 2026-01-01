Елена Синица В новогодние праздники пермяки чаще всего отдыхали в Египте, Таиланде и Турции Также в числе бронируемых направлений были ОАЭ и Абхазия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 по 13 января пермяки чаще всего бронировали туры в Египет, Таиланд и Турцию. Такие данные предоставила система поиска туров Tourvisor.

Так, на Египет пришлось 57 бронирований (в среднем на девять ночей), средний чек которых составлял порядка 109 тыс. руб. На втором месте оказался Таиланд, куда пермяки предпочитали отправляться на 12 ночей. На это направление пришлось 26 бронирований со средним чеком чуть более 250 тыс. руб.

Далее в топе идут туры по России (чаще всего — Сочи), которые обходились в каникулы почти в 52 тыс. руб. за тур (в среднем — на пять ночей). Замыкает пятёрку лидеров Вьетнам с показателем в 169 тыс. руб. за тур на 11 ночей.

Также в числе бронируемых направлений были ОАЭ и Абхазия. Наибольшее количество броней сервис зафиксировал 2, 3, 4 и 8 января.

