В Прикамье открылась регистрация на «Лыжню России-2026» Старт будет дан одновременно во всех округах региона

Константин Долгановский

В Прикамье открылась регистрация на массовую лыжную гонку «Лыжня России». В этом году всероссийские соревнования пройдут 14 февраля. Пермский край станет единственным регионом, где одновременный старт будет дан во всех муниципальных образованиях.

«Участие в «Лыжне России» бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются на портале Госуслуги до 13 февраля. Присоединиться к празднику спорта может любой желающий независимо от возраста и физической подготовки», — рассказали в краевом минспорта.

Отмечается, что выдача главного атрибута будет осуществляться на финише. Шапочки получат те, кто преодолел дистанцию.

«Лыжня России» в 2026 году состоится на территории всех регионов страны. Участие в соревновании примут около миллиона человек.

Как писал ранее «Новый компаньон», в этом году организаторы подготовили три дистанции: 2 км для всех желающих, 5 км — для юношей и девушек до 2008 г.р. и 10 км — для мужчин и женщин от 2007 г.р. В Перми лыжный забег состоится на базе «Пермские медведи». Для этого в городе введут временные ограничения движения транспорта.

