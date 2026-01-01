На время проведения «Лыжни России» в Перми ограничат движение транспорта Ограничения введут с 13 по 14 февраля Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Для проведения в Перми Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в феврале введут временные ограничения движения транспорта в Мотовилихинском районе. Информация опубликована краевым минтрансом.

Ведомство распорядилось ограничить движение всех видов транспортных средств с 22:00 13 февраля до 16:00 14 февраля по чётной стороне ул. Пановой — от ул. Лядовской до ул. Городецкой, и на участке ул. Лядовской — от ул. Бобруйской до АЗС «Лукойл». Также 14 февраля будет полностью прекращено движение по ул. Спортивной на участке от ул. Пановой до спортивной базы «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 22) с 08:00 до 16:00.

Как указано в Положении минспорта Пермского края о проведении ежегодной всероссийской массовой гонки, в 2026 году мероприятие состоится 14 февраля. В Перми центральной площадкой станет спорткомплекс «Пермские медведи». Соревнования проводятся на трёх дистанциях: 2 км — для всех желающих, без учёта возраста и определения победителей, 5 км — для юношей и девушек 2008 г.р. и моложе, 10 км — для мужчин и женщин 2007 г.р. и старше (с определением победителей).

