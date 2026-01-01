Материнский капитал проиндексирован на 5,6% с 1 февраля Поделиться Твитнуть

prostooleh / ru.freepik.com

С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала увеличен на 5,6% — в соответствии с уровнем инфляции за 2025 год. Коэффициент индексации составил 1,056. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Новые суммы господдержки установлены следующим образом:

— на первого ребёнка (при рождении после 1 февраля 2023 года) — 737 204 руб.;

— на второго ребёнка (если выплата на первого не назначалась) — 974 189 руб.;

— доплата на второго ребёнка (при наличии маткапитала на первого) — 236 985 руб.;

— на третьего или последующего ребёнка (при отсутствии ранее возникшего права) — 974 189 руб.

Индексация коснётся и семей, которые уже получили сертификат на первого ребёнка, но ещё не оформляли доплату на второго. Кроме того, проиндексированы будут и неизрасходованные остатки средств.

