Какие изменения законодательства вступают в силу в феврале Жителей Прикамья ожидают повышение различных соцвыплат, усложнение программы «Семейная ипотека» и более серьёзная покупательская ответственность Поделиться Твитнуть

С 1 февраля в России вступает в силу ряд изменений, который касается повышение различных социальных выплат, пособий и компенсаций, ужесточения программы льготной ипотеки и новые правила в законе о защите прав потребителей.

Программу льготной семейной ипотеки ужесточат

С февраля в программу «Семейная ипотека» внесут изменения. Она продлена до 2030 года. Однако теперь каждая семья сможет оформить лишь один льготный ипотечный кредит под сниженную ставку 6%. Если раньше каждый супруг мог самостоятельно подать заявку на ипотеку, теперь оформлять займ смогут исключительно обе половины одновременно, выступая созаёмщиками по одному кредиту.

Кроме того, прекращается практика привлечения в качестве созаёмщика семей с маленькими детьми теми семьями, чьи дети старше семи лет либо вовсе бездетными парами («донорская ипотека»). Таким образом, государство перейдёт к принципу предоставления льготной ипотеки каждой семье однократно, рассматривая всех членов семьи единым целым.

Маткапитал подрастёт

В феврале произойдет индексация материнского капитала на 6,8%. Соответственно, увеличатся выплаты семьям с детьи. Так, размер маткапитала на первенца достигнет суммы порядка 737 тыс. руб., а на второго и последующего ребёнка — около 963 тыс. руб. Семьи, уже получившие выплату на первого малыша, получат доплату за второго ребенка приблизительно в сумме 237 тыс. руб.

Одновременно с повышением маткапитала произойдут изменения в детских пособиях. Их величина возрастёт на 5,6%: единовременная компенсация при появлении ребенка в семье поднимется до уровня 28 450 руб.; минимальный уровень пособия по уходу за малышом до достижения ним полуторагодичного возраста составит 10 837 руб./мес., максимальный — 83 021 руб./мес. Для беременных жён военнослужащих срочной службы предусмотрена единоразовая сумма в размере 45 054 руб., а ежемесячная поддержка детям военных (до трёхлетия) установлена в объёме 19 309 руб.

Новые правила в законе о защите прав потребителей

Вступили в силу важные изменения в законодательстве о защите прав потребителей, касающиеся возврата некачественных технически сложных товаров. Одно из главных нововведений - новая формула расчёта компенсации покупателю, позволяющая учесть реальный износ возвращаемого устройства. Раньше возмещение осуществлялось исходя из первоначальной договорной цены товара, без учёта амортизации и рыночного износа. Теперь при расчёте компенсации принимается во внимание техническое состояние товара, его износ и год выпуска.

Изменения касаются возврата автомобилей, компьютеров, бытовой техники и другой сложной электроники. Потребители теперь имеют право на компенсацию полной стоимости аналогичных товаров той же категории и тех же годов выпуска, учитывая реальную степень износа своего товара. Это изменение призвано повысить справедливость процесса возврата и уменьшить число правовых коллизий.

Индексация страховых выплат по травмам на работе

Страховые выплаты сотрудникам, пострадавшим на рабочем месте, также подлежат увеличению на 5,6%. Максимальная единоразовая выплата возрастет до 163,6 тысяч рублей, а максимальная месячная пенсия по потере трудоспособности составит 125,8 тысячи рублей. Такая мера призвана обеспечить дополнительное финансирование пострадавших работников и поддержать их материально.

Новая форма отчётности по статистике занятости

С февраля Росстат меняет правила заполнения статистического отчета по форме № П-4 («Сведения о численности и зарплате»). Несмотря на сохранение самой формы, поменяется сам порядок её заполнения. Так, организациям предстоит детально ознакомиться с новыми инструкциями и рекомендациями по каждому пункту. Для малых предприятий отчёт подаётся ежеквартально, для крупных — ежемесячно. За несоблюдение новых норм будут штрафовать.

Ограничения в праве требования потребительского штрафа

Законодательство уточняет правила взимания потребительского штрафа. Продавцы и производители освобождаются от уплаты половины суммы судебного иска, если невыполнение требований связано с нарушением обязательств третьими лицами. По задумке законодателя, эта мера защитит добросовестных предпринимателей от необоснованного завышения финансовых санкций. Такие ограничения вводят для уменьшения нагрузки на бизнес и предотвращения злоупотреблений правом потребителей.

Введение цифрового паспорта в повседневную жизнь

В Россия продолжается развитие инфраструктуры цифровых идентификаторов. С февраля граждане смогут предъявлять электронный паспорт при оформлении услуг в медучреждениях и офисах телекоммуникационных компаний. Электронный идентификатор облегчает взаимодействие с государственными органами и организациями, снижая необходимость личного присутствия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.