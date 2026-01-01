Погибшего в ходе СВО Дмитрия Располова похоронят в Прикамье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кудымкаре 2 февраля пройдёт церемония прощания с погибшим в ходе СВО уроженцем Пермского края Дмитрием Располовым. По информации издания «Парма-Новости», 39-летний мужчина погиб в июне 2025 года.

Панихида состоится в 10:00 в прощальном зале на кладбище в районе Кирзавода, в 11:00 пройдёт траурный митинг. Заупокойная служба будет в 12:00 в Свято-Никольском храме Кудымкара. Завершающим событием дня станет поминальный обед, который начнётся в 15:00 в кафе «Парма».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на севере Пермского края проводили в последний путь участника СВО Ярослава Фадеева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.