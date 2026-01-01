На севере Пермского края проводили в последний путь участника СВО Ярослава Фадеева Он погиб в прошлом году Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Косинского округа

Во время СВО погиб военнослужащий из Косинского округа Ярослав Фадеев. Об этом сообщает администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Ярослав Фадеев родился 15 сентября 1998 года. С 2023 года проходил службу по контракту в зоне специальной военной операции на территории Украины. Мужчина погиб 27 июля 2025 года при выполнении боевых задач. Подробности его смерти не уточняются.

В местной администрации выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Прощание с Ярославом Фадеевым прошло в с. Коса (ул. Ленина, 2а) 30 января. Отпевание состоялось в Свято-Никольской церкви. Позже в селе провели траурный митинг у здания администрации Косинского округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.