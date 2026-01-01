Снегопад в Перми был самым сильным за последние 25 лет Дорожные службы работают круглосуточно Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Мэр Перми Эдуард Соснин отчитался, что в связи со снегопадами, которые накрыли Пермь, дорожные службы работают в усиленном режиме.

По его словам, город переживает самый сильный снегопад за последние 25 лет.

«Рабочие круглосуточно ведут уборку и двигаются от основных магистралей к проездам и небольшим улицам. Именно в таком алгоритме происходит уборка улично-дорожной сети. Это тяжелый и ответственный труд в период обильных осадков», — написал он в своих соцсетях.

Чиновник попросил отнестись с терпением и пониманием, а о проблемных точках сообщать по телефонам городских служб или оставить комментарии под постом главы города.

Как ранее писал «Новый компаньон», высота сугробов в Перми 30 января достигла 73 см. Это самый высокий показатель с 2001 года.

