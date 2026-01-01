В Перми высота сугробов достигла 73 см Это самый высокий показатель с 2001 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики подвели итоги снегопада 30 января — на большинстве мете останций Пермского края выпал сильный снег.

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, в Верещагино за 12 часов выпало 14 мм осадков, в Оханске — 11 мм, в Перми, Губахе и Кудымкаре — по 10 мм, в Чермозе, Бисере и Ножовке — по 9 мм, в Лысьве — 8 мм, в Березниках — 7 мм. Меньше всего снега было на юге края (3 мм в Чернушке, 5 мм в Чайковском и Кунгуре) и на севере. Центральные районы снова лидируют по количеству осадков, но сегодня днём зона сильных снегопадов начнет смещаться на юг.

С начала снегопада лидируют метеостанции Верещагино и Оханска с 27 мм осадков — это уже 60% от месячной нормы января. В Перми выпало 23 мм, что составляет чуть больше половины месячной нормы. Высота снежного покрова значительно увеличилась: в Верещагино — на 17 см за сутки, в Оханске — на 16 см, в Перми — на 13 см. В Перми высота снега достигла 73 см — это самый высокий показатель января с 2001 года. Завтра высота снежного покрова может ещё увеличиться, но рекорд января 1999 года (84 см) вряд ли будет побит.

