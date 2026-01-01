Пермский «Молот» на выезде одержал победу над СКА-ВМФ Матч закончился со счётом 2:4 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

На первой игре выездной серии игр ВХЛ 30 января пермский хоккейный клуб «Молот» одержал победу над ХК «СКА-ВМФ» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась со счётом 2:4 в пользу гостей.

В своих соцсетях «Молот» сообщил, что в первом периоде пермяки ушли на перерыв с преимуществом в счёте — 1:2. Первая шайба матча была забита хозяевами льда, однако Игорь Зенчиков сравнял счёт на 6-й минуте, а затем Владимир Шлыков вывел команду вперёд на 15-й минуте.

Во втором периоде «Молот» упрочил преимущество в счёте — на 34-й минуте гол забил Максим Кицын, ему же принадлежит четвёртая шайба, отправленная в ворота соперника на 60-й минуте, после второго пропущенного гола в ворота пермяков.

Следующий матч «Молот» проведёт на выезде 1 февраля. Пермяки встретятся с питерским «Динамо».

Ранее «Молот» завершил домашнюю серию матчей победой над «Норильском». Встреча завершилась счётом 6:3 в пользу пермяков.

