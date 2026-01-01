Пермский «Молот» одержал победу над «Норильском» Следующий игру наши хоккеисты проведут в Санкт-Петербурге Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

В Перми 26 января ХК «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ в завершающем матче домашней серии встретился с ХК «Норильск» и одержал победу 6:3.

Счёт во встрече в первом периоде открыли гости, однако Егору Колесникову удалось восстановить равновесие меньше чем за минуту.

По итогам второй двадцатиминутки пермяки вели со счётом 3:2. У нашей команды отличились Максим Кицын и Дмитрий Ябелов.

В третьем периоде хозяева забили уже три шайбы — одна на счету Виктора Пластинина, а Валерий Поляков смог оформить дубль.

Следующий матч «Молот» проведёт на выезде. 30 января пермяки сыграют в Санкт-Петербурге с СКА-ВМФ.

