Женщина и подросток погибли под колёсами автомобиля в Перми Они попали в другое ДТП и вышли на дорогу выставить знак аварийной остановки

Константин Долгановский

Вечером 30 января в Перми на Восточном обходе водитель «Рено Дастер» 1988 г.р. устроил смертельное ДТП, не справившись с управлением. Женщина и подросток, оказавшиеся в это время на проезжей части, погибли на месте.

«На 19-м км трассы водитель, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (отбойник), после чего транспортное средство отбросило на находящихся на проезжей части женщину и подростка. В результате ДТП они скончались на месте», — рассказали в краевом МВД.

По имеющимся данным, женщина и подросток были участниками другого ДТП. На проезжей части они оказались, когда вышли из машины, чтобы выставить знак аварийной остановки. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Пермякам не рекомендуют в сильный снегопад управлять автомобилем, особенно за пределами населённых пунктов. В неблагоприятных погодных условиях сложно удерживать управление, видимость ухудшается, возрастает вероятность аварий. Водителям необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между машинами, при выходе из автомобиля в метель — надевать жилет со световозвращающими элементами и не отдаляться от машины за пределы видимости.

В этот же день в Прикамье произошло ещё одно смертельное ДТП. В Кудымкаре погибли четыре человека. Санитарный автомобиль вёз четырёх пациентов после гемодиализа, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. Погибли водитель медавтомобиля и три пациента, ещё один пациент и водитель другой машины госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

