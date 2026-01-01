Аномальный снегопад в Перми стал самым значительным для января за 56 лет За двое суток в городе выпало 60% осадков от месячной нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГИС-Центр ПГНИУ подвёл итоги дня по аномальному снегопаду в Пермском крае. Так, за последние 12 часов сильные осадки были зафиксированы только в Оханске — 6 мм, на остальной территории региона выпало 1-5 мм. Пока отсутствуют данные по Октябрьскому округу, где только за сутки 29 января выпало 18 мм осадков.

С начала снегопада 28 января на первом месте по количеству выпавших осадков находится Оханск, где за два дня выпало 33 мм. Это три четверти от месячной нормы января. В Перми за день 30 января выпало 3 мм, за сутки — 13 мм, а с начала снегопада — 26 мм, или 60% от месячной нормы. Эксперты отмечают, что такой показатель стал самым значительным для января за последние 56 лет, с 1970 года.

«Если для весенних месяцев или для начала зимы такой снегопад — явление не уникальное, то для января — очень большая редкость. Суточная сумма осадков в Перми (13 мм) стала самой большой в январе с 1994 года, а двухсуточная (23 мм) — с января 1970 года, когда 16-17 января выпало 26 мм за двое суток, что стало рекордным снегопадом в январе в истории наблюдений. То есть нынешний снегопад можно назвать самым значительным для января с 1970 года», — рассказали метеорологи.

Окончательные итоги снегопада для большей части Пермского края можно будет подвести утром 31 января. К этому времени появятся данные со всех метеостанций. При этом в южных районах снег продолжится в течение всего дня, но будет уже менее интенсивным.

Ранее сообщалось, что высота сугробов в Перми 30 января достигла 73 см. Это самый высокий показатель с 2001 года.

