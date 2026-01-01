Спрос на новостройки в Прикамье вырос на 19% За год зарегистрировано 13 тысяч договор долевого участия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам прошлого года в Прикамье зафиксирован рост спроса на новостройки. Количество зарегистрированных сделок на первичном рынке недвижимости в 2025-м увеличилось на 19,3% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает региональный Росреестр.

Всего за год было зарегистрировано 13 тыс. договоров участия в долевом строительстве. Годом ранее показатель составлял 10,9 тыс. Документы поступили через электронные сервисы.

Кроме того, за указанный период на 10,5% выросло количество сделок по покупке жилья в строящихся домах с использованием кредитных средств и средств целевого займа. Количество договоров по ипотеке выросло на 6,5% — с 54,5 тыс. в 2024 году до 58,4 тыс. в 2025-м.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за 2025 год в Пермском крае было построено 1,76 млн кв. м жилья, из них 710,96 тыс. кв. м — в многоквартирных домах. Объёмы почти соответствуют уровню 2024 года, прирост составил 7 тыс. кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.