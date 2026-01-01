За год в Прикамье построили 1,76 млн квадратных метров жилья Объёмы соответствуют уровню 2024 года Поделиться Твитнуть

На территории Прикамья за 2025 год возведено 1,76 млн кв. м жилья, 710,96 тыс. кв. м из них — в многоквартирных домах. По информации Пермьстата, объёмы строительства почти соответствуют уровню 2024 года, прирост составил 7 тыс. кв. м.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2025 году на государственный кадастровый учёт было поставлено 9 тыс. объектов индивидуального жилищного строительства. Общая площадь нового жилищного фонда составила 1,05 млн кв. м. Больше всего домов было построено в Пермском муниципальном округе, Перми и Краснокамске.

