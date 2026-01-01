За год в Пермском крае на учёт поставлено 9 тысяч индивидуальных жилых домов Общая площадь нового жилищного фонда превысила 1 млн квадратных метров Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, в 2025 году на государственный кадастровый учет было поставлено 9012 объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Эти дома построены на земельных участках, предназначенных для ИЖС, личного подсобного хозяйства (ЛПХ), блокированной застройки и садоводства. Общая площадь нового жилищного фонда составила 1 050 004 кв. м.

Лидеры по индивидуальному жилищному строительству в 2025 году: Пермский муниципальный округ — 3211 домов (353 151 кв. м), Пермь — 879 домов (133 009 кв. м), Краснокамский муниципальный округ — 584 дома (63 378 кв. м), Добрянский муниципальный округ — 549 домов (62 701 кв. м) и Кунгурский муниципальный округ — 415 домов (44 525 кв. м).

Для строительства частных домов чаще всего используются дерево, кирпич и бетонные блоки, в то время как панельное домостроение применяется значительно реже. Большинство новых домов имеют два этажа, что позволяет эффективно использовать площадь участков и создавать комфортное жильё для семей.

