Выплаты за содействие в привлечении контрактников на СВО в Перми продлили на год Меры поддержки за вербовку ввели в городе в 2024 году

Константин Долгановский

В Перми единовременную денежную выплату за содействие в привлечении жителей к заключению контракта о прохождении военной службы в ВС РФ продлили на 2026 год. Соответствующая информация следует из постановления мэрии о внесении изменений в принятый в 2025 году документ.

«Администрация Перми постановляет: слова "на 2025 год" заменить словами "на 2025-2026 годы"», — сообщается в документе от 27 января.

Этим же постановлением вносится изменение в приложение к порядку осуществления выплаты. В частности, в реестр граждан, оказавших содействие, вносится пункт о сроке контракта о прохождении службы, заполняемый пунктом отбора, военным комиссаром региона. Также добавляются уточнения, под которыми ставятся подписи начальника пункта отбора и военного комиссара Пермского края о подтверждении, что указанные в реестре лица не являются военнослужащими пункта отбора и военных частей.

Напомним, выплата за «содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ» в Пермском крае была установлена в 2024 году. Изначально её размер составлял 30 тыс. руб., позже его повысили до 120 тыс. руб., а в августе 2025 года — до 138 тыс. руб. Финансовую поддержку могут получить граждане РФ, достигшие 18 лет, которые помогут заключить контракт с добровольцем.

