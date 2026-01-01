В Перми меняется расписание ряда автобусных маршрутов Корректировки начнут действовать с 31 января и 2 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми меняется расписание нескольких автобусных маршрутов. Внесение корректировок запланировано с 31 января на одном маршруте и со 2 февраля — ещё на шести. Об этом сообщили в администрации города.

«На автобусных маршрутах № 11 и 57 планируется увеличение количества отправлений по будням и выходным. Маршрут № 11 перейдёт на новое расписание с 31 января для улучшения транспортной доступности Индустриального района в связи с реконструкцией улично-дорожной сети», — отметили в мэрии.

Автобусы № 1, 3, 13, 32, 55 и 57 перейдут на новый график движения со 2 февраля. Изменения коснутся расписания как рабочих, так и выходных дней. По автобусам № 57 в администрации отметили, что количество отправлений будет увеличено в связи с ростом пассажиропотока. Актуальное расписание, маршруты и движение транспорта можно узнать на сайте «Гортранса» или в мобильном приложении.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском округе по просьбам местных жителей запустят три новых автобусных маршрута. Летом автобусы начнут перевозить пассажиров по направлениям: Дикая Гарь—Верхние Муллы, Большая Мось—Фролы—Касимово и Новоильинское—Луговая.

