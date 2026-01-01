В Пермском округе появятся три новых автобусных маршрута Их планируют открыть летом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти приняли решение о запуске трёх новых автобусных маршрутов в Пермском округе по просьбам местных жителей. Они выразили недовольство транспортной доступностью в комментариях под анонсом прямого эфира губернатора Дмитрия Махонина, который состоялся в ноябре 2025 года.

Сейчас в округе нет маршрутов, которые бы связывали населенные пункты между собой. Это создает неудобства для жителей Мартьяново, Паздерино и Большой Моси, которым приходится добираться до социальных объектов пешком или с пересадками.

По словам губернатора, летом в округе планируется открыть три новых маршрута: Дикая Гарь—Верхние Муллы, Большая Мось—Фролы—Касимово и Новоильинское—Луговая. Ожидается, что ежегодно эти маршруты будут перевозить более 100 тыс. пассажиров.

Запуск новых маршрутов позволит значительно сократить время в пути. Например, дорога из Паздерино до Фролов сократится с полутора часов до 20 минут.

