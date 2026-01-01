Председателя пермского ТСН «Солнечный город» оштрафовали за невыполнение решения суда Конфликт ТСН и фитнес-центра длится несколько лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дознаватели Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю привлекли к ответственности председателя Товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Солнечный город». Её признали виновной в неисполнении решения суда (ст. 315 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

В 2024 году ТСН, управляющее жилым комплексом «Солнечный город», незаконно отключило от электроэнергии и водоснабжения фитнес-центр по ул. Белинского, 31. Коммуникации были перекрыты или перерезаны, несмотря на договоры с поставщиками коммунальных ресурсов, заключённые владельцем спортклуба. Фитнес-центр перешёл на автономное электроснабжение.

Собственник спортклуба обратился в суд, который обязал ТСН возобновить подачу коммунальных услуг. Исполнительный документ был передан в отдел судебных приставов по Свердловскому району. Председатель ТСН была уведомлена о судебном решении и уголовной ответственности, но в течение семи месяцев под разными предлогами не выполняла требования.

Дознаватели возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ «Злостное неисполнение решения суда». После расследования дело передали в суд, который приговорил председателя ТСН к штрафу 80 тыс. руб.

