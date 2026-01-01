Округу в Прикамье списали долг по бюджетному кредиту из федерального бюджета Помимо Чусовского округа, задолженность имеет и Пермь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Прикамья приняло решение о списании задолженности Чусовского муниципального округа по бюджетному кредиту из федерального бюджета в объёме 1,9 млн руб. Как сообщает краевой минфин, губернатор подписал соответствующее распоряжение.

«Задолженность по бюджетному кредиту из федерального бюджета, кроме Чусовского округа, имеет также Пермь. В соответствии с правилами, списанию подлежит объём средств, фактически направленных на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ и переселение граждан из аварийного жилья», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что Пермский край входит в число первых регионов, кто транслировал на региональный уровень практику, работающую по аналогии с федеральном механизмом списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Правительство РФ спишет задолженность по бюджетным кредитам для 25 субъектов, в их число вошёл Пермский край. Сумма списания для региона составила 856,95 млн руб.

