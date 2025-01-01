Алёна Бронникова Пермский край вошёл в число регионов, которым спишут долги по бюджетным кредитам Сумма списания превысила 850 млн рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Правительство РФ спишет задолженность по бюджетным кредитам для 25 регионов, в их число вошёл и Пермский край. Соответствующее распоряжение от 10 июля подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, будет списана задолженность, сложившаяся по состоянию на 1 марта 2024 в общей сумме на 42,71 млрд руб. Сумма списания кредитов Пермскому краю составляет 856,95 млн руб.

Отмечается, что, согласно новым правилам, принятым в феврале 2025 года, по бюджетным кредитам можно списать две трети, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты. Представители Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны смогут направить деньги на выполнение мастер-планов городов, регионы с низкой бюджетной обеспеченностью — на реализацию нацпроектов и мероприятия, связанные с проведением СВО.

«Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере», — цитирует сайт правительства слова Михаила Мишустина.

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