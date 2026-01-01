Из Прикамья в страны Азии за месяц вывезено 9,5 тысячи кубометров лесоматериалов Вся продукция прошла контроль Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 по 22 января из Прикамья на экспорт было отправлено 9,5 тыс. куб. м в страны Азии. Как уточняет краевой минэк со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, продукция была направлена в Китай, Вьетнам, Казахстан, Грузию, Азербайджан, Иран и Ирак.

Для отправки лесоматериалов в Казахстан и Китай 19 января надзорный орган осуществил карантинный фитосанитарный контроль 1,2 тыс. куб. м продукции. Всего было оформлено 24 сертификата.

«Вся продукция прошла контроль в пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР», который показал отсутствие карантинных вредных организмов. Таким образом, лесопродукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортёра», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что поставка пиломатериалов из Пермского края в Ирак выросла в пять раз. В январе на экспорт было отправлено 2,5 тыс. куб. м продукции, годом ранее показатель составлял 496,8 куб. м.

