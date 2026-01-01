Поставка пиломатериалов из Пермского края в Ирак выросла в пять раз В январе на экспорт было отправлено 2,5 тысячи кубометров продукции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Поставка хвойных пиломатериалов из Прикамья в Ирак выросла по сравнению с прошлогодними показателями в пять раз. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

За период с 1 по 27 января 2026 года из региона на экспорт было направлено 2,5 тыс. куб. м продукции. В аналогичном периоде 2025 года объём экспорта составлял 496,88 куб. м.

Только за 23 января 2026 года в Пермском крае был осуществлён карантинный фитосанитарный контроль 160 куб. м пиломатериалов из ели, предназначенных для отгрузки в Ирак. Вся продукция прошла лабораторный контроль, показавший отсутствие карантинных вредных организмов.

В надзорном органе отмечают, что экспортируемая лесопродукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортёра. Собственник продукции по итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии получил фитосанитарные сертификаты.

