В феврале количество осадков в Пермском крае может превысить норму Температура воздуха будет в пределах средних показателей

Фото: telegram-канал "О погоде из первых рук_Пермский край"

По предварительным прогнозам, в феврале 2026 года в Пермском крае количество осадков может превысить климатическую норму. Об этом информирует Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом температура ожидается в пределах нормы.

«Средняя температура февраля ожидается на уровне -14...-10°С, что около месячной нормы. Предполагаемое количество осадков — около и больше климатической нормы (норма 24-51 мм)», — сообщается в прогнозе.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми за период сильного снегопада, начавшегося 28 января, к 30-му числу выпало 23 мм осадков, что составляет чуть больше половины месячной нормы. Высота снега в краевой столице достигла 73 см — это самый высокий показатель января с 2001 года, 31 января высота покрова может ещё увеличиться. Обильные осадки зафиксированы на большинстве метеостанций региона. В Верещагино за 12 часов выпало 14 мм осадков, в Оханске — 11 мм. С начала снегопада на этих метеостанциях выпало 27 мм осадков, или 60% от нормы января.

