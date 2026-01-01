В Кизеле Пермского края продлили выплаты при заключении контракта на СВО Выплаты будут осуществляться за счёт резервного фонда администрации округа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы Кизеловского городского округа приняли решение о продлении единовременных денежных выплат в размере 100 тыс. руб. Средства будут выплачиваться гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, заключившим контракт на военную службу для участия в специальной военной операции.

Эти выплаты будут осуществляться за счёт резервного фонда администрации округа. Действие данного решения начинается с момента его официального опубликования и охватывает правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года, сообщает телеграм-канал «На местах».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Чердынском округе Прикамья продлили выплаты контрактникам СВО и их вербовщикам.

