В Чердынском округе Прикамья продлили выплаты контрактникам СВО и их вербовщикам Решение приняли депутаты местной думы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Депутаты думы Чердынского округа приняли решение продлить единовременные выплаты для граждан РФ и иностранцев, заключивших контракты на прохождение военной службы в зоне СВО. Эта мера будет действовать до конца июня 2026 года. Выплата составляет 100 тыс. руб. каждому участнику.

Также депутаты одобрили продолжение выплат вознаграждений тем, кто помогает отправлять людей на СВО. Размер выплат варьируется в зависимости от места регистрации контрактника:

Для жителей Пермского края предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. руб., а за привлечение контрактников из других регионов вербовщика обещают по 200 тыс. руб.

Финансирование осуществляется из резервного фонда администрации округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.