Максимальное количество осадков в Пермском крае выпало в Оханске Синоптики прогнозируют усиление снегопада

Константин Долгановский

В Перми 28 января начался интенсивный снегопад. По наблюдениям синоптиков, больше всего снега выпало в Оханске (7 мм) и Верещагино (6 мм). В Перми, Ножовке, Лысьве и Кунгуре — по 5 мм за 12 часов. К северу от Перми снегопады были слабее или осадков не было вовсе. На юге региона тоже меньше: 3 мм в Чайковском и 4 мм в Чернушке.

С начала снегопада на первое место вышел Оханск — 16 мм. В Перми выпало 13 мм при месячной норме января 44 мм. Но, как напоминает в своём проекте «Опасные природные явления Пермского края» профессор Андрей Шихов, эксперт ГИС-центра ПГНИУ, эти цифры — ещё только начало.

По мнению метеоролога, нынешний снегопад очень похож на предыдущее аналогичное событие 9-12 декабря 2022 года. Как и в том случае, максимум интенсивности попадает на третий день, снег будет идти с середины ночи до утра. Эта зона осадков днем 29 января была над Республикой Марий Эл, где и выпало до 11 мм за 12 часов.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе, проходящей через Пермский край, из-за погодных условий ограничено движение грузовиков.

