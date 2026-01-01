На трассах Прикамья ограничивается движение грузового транспорта Ограничения связаны с погодными условиями Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

На трёх участках федеральной автотрассы, проходящей по территории Пермского края, 29 января на неопределённое время ограничили движение автомобильного транспорта.

Как сообщает Госавтоинспекция Пермского края, ограничения введены в связи с работами по содержанию дорог при неблагоприятных погодных условиях.

Движение ограничено на участках автотрассы Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь:

— на подъезде к Ижевску, М-12 «Восток» (участок от 0 км до 86+546 км);

— на подъезде к посёлку Ачит, М-12 «Восток» (участок от 9+154 км до 160+387 км);

— на участке 1027+524 км — 1107 +715 км.

Ограничения введены с 16:30 29 января до наступления благоприятных погодных условий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.