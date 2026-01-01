С начала февраля в Перми изменится работа трёх автобусных маршрутов Изменения введут для повышения доступности трёх соцобъектов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Для улучшения доступности трёх крупных социальных объектов в Перми с 1 февраля изменится работа трёх автобусных маршрутов. Добраться до краевого перинатального центра, новой инфекционной больницы и детского реабилитационного центра, открытие которого запланировано в ближайшее время, станет удобнее.

Как сообщает администрация Перми, автобусы № 33 будут ходить чаще. Чтобы пассажирам было легче пересаживаться на автобусы, следующие по улице Спешилова в направлении центра города, в путь следования включат остановку «Замок в Долине». При движении транспорта в сторону остановки «Город Сердца», после остановки «Торговый центр «Спешилов» автобусы проследуют под путепроводом до остановки «Замок в долине» на другой стороне ул. Спешилова, затем повернут на ул. Маршала Жукова.

Автобусы № 9 и 59 будут делать остановку на новом пункте «Инфекционная больница» в Индустриальном районе в направлении центра города. Из-за работ по установке светофора ранее остановка действовала только по направлению из центра.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми из-за ремонта путей на ул. Сибирской с 29 января трамваи № 8 начали следовать в объезд по улицам Куйбышева и Революции. До ул. Сибирской можно доехать на автобусах № 4, 33 и 71, до Комсомольской пл. — на автобусах № 8, 45 и 50.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.