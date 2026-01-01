С 29 января в Перми изменится трамвайный маршрут №8 Вагоны пустят в объезд улицы Сибирской Поделиться Твитнуть

В Перми из-за ремонта путей на ул. Сибирской с 29 января трамвайный маршрут №8 будет изменён. Трамваи будут следовать в объезд по улицам Куйбышева и Революции. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на департамента транспорта администрации Перми.

До ул. Сибирской можно доехать на автобусах №4, 33 и 71. До Комсомольской площади можно добраться на автобусах №8, 45 и 50.

Работы на ул. Сибирской будут проводиться одновременно с реконструкцией путей на улицах Чернышевского и Белинского. Это позволит полностью обновить трамвайный узел на пл. Трудовой доблести. В ходе реконструкции планируется установить современные стрелочные переводы, которые обеспечат более высокую скорость движения трамваев.

