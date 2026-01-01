Жителю Прикамья грозит до 20 лет колонии за поджог вышки сотовой связи
Мужчину отправили под арест на время следствия
Жителю Прикамья грозит от 12 до 20 лет колонии за поджог базовой станции сотовой связи в Очёрском округе. Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, мужчину отправили под арест на время следствия.
«Суд, учитывая чрезвычайную общественную опасность деяния, а также риски сокрытия обвиняемого от следствия и суда, удовлетворил ходатайство следствия об аресте. После завершения предварительного расследования материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в суде.
Напомним, 21 января обвиняемый поджёг щитовую будку, в которой находится базовая станция оператора сотовой связи. Это привело к выходу из строя телекоммуникационного оборудования и сбоям в работе связи, пострадали абоненты, была нарушена работа важных служб, что создало серьёзные социальные последствия для всего округа.
По его словам, он действовал по указке незнакомца, который связался с ним в мессенджере и предложил выполнить поджог за 30 тыс. руб. Обещанное вознаграждение он получил в виде криптовалюты, однако забыл пароль от электронного кошелька и не смог вывести средства на банковский счёт. Правоохранительные органы завели уголовное дело по ст. 205 УК РФ (терроризм).
