Жителю Прикамья грозит до 20 лет колонии за поджог вышки сотовой связи Мужчину отправили под арест на время следствия

Скриншот видео telegram-канала "Полиция Прикамья"

Жителю Прикамья грозит от 12 до 20 лет колонии за поджог базовой станции сотовой связи в Очёрском округе. Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, мужчину отправили под арест на время следствия.

«Суд, учитывая чрезвычайную общественную опасность деяния, а также риски сокрытия обвиняемого от следствия и суда, удовлетворил ходатайство следствия об аресте. После завершения предварительного расследования материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в суде.

Напомним, 21 января обвиняемый поджёг щитовую будку, в которой находится базовая станция оператора сотовой связи. Это привело к выходу из строя телекоммуникационного оборудования и сбоям в работе связи, пострадали абоненты, была нарушена работа важных служб, что создало серьёзные социальные последствия для всего округа.

По его словам, он действовал по указке незнакомца, который связался с ним в мессенджере и предложил выполнить поджог за 30 тыс. руб. Обещанное вознаграждение он получил в виде криптовалюты, однако забыл пароль от электронного кошелька и не смог вывести средства на банковский счёт. Правоохранительные органы завели уголовное дело по ст. 205 УК РФ (терроризм).

