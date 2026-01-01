Житель Пермского края поджёг станцию сотовой связи по указанию незнакомца Заведено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Скриншот видео telegram-канала "Полиция Прикамья"

Днём 21 января в одном из населённых пунктов Очёрского округа Пермского края 29-летний мужчина совершил поджог щитовой будки, в которой находится базовая станция оператора сотовой связи. На месте происшествия полиция обнаружила следы повреждения и термического воздействия на дверце, внутреннем замке строения и оборудовании.

Следствие территориального органа внутренних дел возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального МВД и МО МВД России «Очёрский» в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого. Ранее он не был судим.

«Подозреваемый раскаялся в содеянном и рассказал, что действовал по указке незнакомца, который связался с ним в мессенджере и предложил выполнить криминальное задание за 30 тыс. руб. Поджог совершил при помощи спичек и бензина, а свои действия фиксировал на камеру мобильного телефона», — рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Позже мужчина отправил видеоотчёт и получил обещанное вознаграждение в виде криптовалюты, однако забыл пароль от электронного кошелька и не смог вывести средства на банковский счёт. Сейчас он задержан до избрания меры пресечения, расследование продолжается.

