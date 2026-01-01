В Перми завершено расследование гибели рабочего на стройке Дело передано в Ленинский районный суд Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СК по Пермскому краю завершили следственные мероприятия по уголовному делу о гибели рабочего, который погиб летом прошлого года на стройке в Перми. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл на строительной площадке в Ленинском районе 12 июля 2025 года. Рабочий, не прошедший необходимое обучение и проверку знаний по технике безопасности, трудился на высоте седьмого этажа строящегося здания. Из-за отсутствия необходимых мер безопасности мужчина упал с высоты и получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью.

По результатам расследования было установлено, что работодатель грубо нарушил требования охраны труда и допускал сотрудника к выполнению опасных работ без необходимого уровня подготовки и сертификации. Это прямое нарушение требований закона стало причиной трагического исхода.

Следствие пришло к выводу, что гибель рабочего была вызвана халатностью работодателя, выразившейся в несоблюдении норм техники безопасности. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Как ранее писал «Новый компаньон», трагедия произошла на строительной площадке квартала «Эволюция» (Пермь, ул. Пушкина, 91), когда монтажник 1994 г.р., занимавшийся установкой опалубки на восьмом этаже здания, сорвался вниз из-за обрушения строительных лесов.

