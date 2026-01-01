Сын бывшего владельца прикамского «Уралалмаза» купил крупную ювелирную сеть Компания из Гонконга приобрела сеть «Адамас» Поделиться Твитнуть

Компания из Гонконга SLH Group, учредителем которой является сын бывшего владельца прикамского «Уралалмаза» Льва Леваева, приобрела ювелирную сеть «Адамас». Об этом сообщает федеральный «Коммерсантъ».

Сеть была создана в 1993 году Андреем Сидоренко и Владимиром Веремеевым, сейчас в неё входит более 200 магазинов в 80 городах России. Операционное юрлицо ретейлера АО «1-я ювелирная сеть» в 2024 году заработало 52,3 млн руб.

Издание напомнило, что российский и израильский бизнесмен Лев Леваев до 2013 года владел ЗАО «Уралалмаз» в Красновишерске, которое добывало 1% алмазов в стране, создал гранильную компанию «Кама-Кристалл», практиковавшую вывоз уральских алмазов за рубеж. «Уралалмаз» был продан, затем прекратил свою деятельность.

В начале 2000-х годов Леваев с партнёрами планировал построить в кварталах № 5 и 6, рядом с Коммунальным мостом в Перми элитный жилой комплекс Euro Towers. Для этого была создана российско-израильская компания «Кама-Гейт». Однако проект не был реализован. Кроме того, принадлежащая группе бизнесмена фирма «ИнвестПром» до 2014 года являлся оператором пермского полигона ТБО в Софронах. Мэрия через суд расторгла с ним отношения, обвинив в невыполнении инвестсоглашения по строительству мусороперерабатывающих предприятий.

