В Пермском крае в крупной аварии погиб водитель грузовика

В Госавтоинспекции Прикамья прокомментировали ДТП на федеральной трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь», где столкнулись несколько грузовиков. Из-за аварии был перекрыт участок автодороги.

По данным ведомства, около шести часов утра 29 января произошёл серьезный инцидент с участием нескольких автомобилей, повлекший гибель человека и тяжелые ранения другого участника дорожного движения.

В полиции сообщили, что автомобиль марки «АФ», которым упрвлял водитель 1982 г.р., следовал в направлении Нытвы, и на 1065 км дороги машина выехала на полосу встречного движения, врезавшись в грузовик «Купава», которым управлял водитель 2000 г. р.

В результате шофёр «Купавы» скончался на месте происшествия. Пострадали также другие участники движения: поврежденный автомобиль «АФ» продолжил движение вперед, вызвав цепочку столкновений с двумя большегрузами («Вольво» и «МАЗ») и автомобилем «Джили».

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства смертельного ДТП.

