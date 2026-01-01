В Прикамье перекрыли участок Краснокамской объездной дороги На трассе столкнулись несколько машин Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "ЧП Пермь"

На территории Краснокамского муниципального округа ДТП на трассе привело к закрытию участка объездной дороги. Фото и видео инцидента опубликовали пользователи соцсетей.

На одной из видеозаписей, размещённой в ТГ-канале «ЧП Пермь», запечатлены кадры с тремя большегрузами и одним легковым автомобилем, которые стоят на дороге с повреждениями. Рядом находятся сотрудники ГИБДД.

«Движение под Краснокамском закрыли примерно в 04:00 для всех видов транспорта», — сообщается в ТГ-канале.

Официально в Госавтоинспекции Прикамья пока не комментировали ситуацию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.