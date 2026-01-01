В Прикамье прокуратура обнаружила нарушения при организации конных катаний детей Проверка была проведена после инцидента в начале месяца Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Прокуратура Верещагинского района Пермского края провела проверку после публикации в СМИ о нарушении прав ребёнка во время катания на лошадях. Проверка была направлена на выяснение соблюдения законодательства России о защите прав несовершеннолетних и ответственном обращении с животными.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в ходе проверки выяснилось, что катание на лошадях проводилось в месте, не предназначенном для таких целей. Лошади, запряженные в сани, двигались по автомобильным дорогам и парковкам, что создавало помехи для других участников дорожного движения.

Также было установлено, что инструктаж по технике безопасности перед катанием не проводился. Дети катались без присутствия законных представителей или других взрослых сопровождающих.

По результатам проверки руководителю организации, ответственной за проведение мероприятий с животными, было вынесено представление. Прокуратура взяла под контроль устранение выявленных нарушений.

Напомним, 12 января в СМИ появилась информация о том, что лошадь протащила ребёнка по снегу во время катания на повозках в Пермском крае. Видео с инцидентом сняла женщина, которая в тот момент сама каталась с семьёй на запряжённых санях. На кадрах видно, что мальчик зацепился за упряжь, после чего лошадь потащила его по снегу на высокой скорости. Остановить животное сразу не удалось.

