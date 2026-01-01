Елена Синица Лошадь протащила ребенка по снегу во время катания на повозках в Перми Остановить животное сразу не удалось Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Лошадь протащила ребенка по снегу во время катания на повозках в Перми. Видео с инцидентом сняла женщина, которая в тот момент сама каталась с семьёй на запряжённых санях.

По данным телеграм-канала «112», мальчик зацепился за упряжь, после чего лошадь потащила его по снегу на высокой скорости. Остановить животное сразу не удалось.

Автор видео выразила обеспокоенность из-за отсутствия мер безопасности: по её словам, ни организаторы, ни родители не обеспечили должного контроля. «Где инструктаж на такие случаи?» — задаётся она риторическим вопросом, подчеркивая халатность со стороны взрослых.





