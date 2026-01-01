Суд отказался ускорить рассмотрение дела о банкротстве ЛСЗК в Соликамске Следующее заседание состоится 4 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края продолжается разбирательство по иску ООО «Плитпром» о банкротстве ОАО «Соликамский лесозаготовительный комбинат» (СЛЗК). Претензии компании составляют 5,5 млн руб. Дело находится в рассмотрении с января прошлого года. 27 января 2026 года «Плитпром» подал ходатайство об ускорении процесса, но суд отказал в его удовлетворении. Следующее заседание состоится 4 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что к числу кредиторов СЛЗК присоединилось ПАО «Пермэнергосбыт», которое в начале декабря подало иск на 2,3 млн руб. из-за задолженности за сентябрь. Также свои требования к комбинату 6,9 млн руб. предъявила Межрайонная ИФНС России №21 по Пермскому краю.

ООО «Плитпром», основанное в 2003 году, занимается производством фанеры и фанерованных панелей. Владелец компании — ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПДСК).

ОАО «Соликамский лесозаготовительный комбинат», зарегистрированное в 2001 году, производит шпон, фанеру, плиты и панели. С сентября генеральным директором является Алексей Малышев. Акционерами являются Ольга Неясова (90%) и Валентина Катаева (10%). По данным официального сайта, СЛЗК создан более 60 лет назад под эгидой Министерства среднего машиностроения СССР и выпускал клеёную фанеру, мебель, столярные изделия, строительные детали, сборные казармы и радиационно-модифицированные продукты.

