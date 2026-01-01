В Перми, Соликамске и селе Меча из продажи изъяли напиток, в котором ранее нашли ацетон На продавцов завели дела Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Роспотребнадзор Пермского края, проверяя с помощью системы маркировки «Честный знак» реализацию негазированного напитка Aloe Vera в магазинах региона, обнаружил, что данный напиток всё ещё продают в трёх торговых точках Прикамья: в Дзержинском районе Перми, в Соликамске и в с. Меча Кишертского района. Товар реализовывался несмотря на то, что его сертификат соответствия уже не действовал.

Сотрудники Роспотребнадзора тут же выехали на места и изъяли товар из продажи. На нарушителей закона заведены дела по ст. 15.12.1 КоАП РФ.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предотвратил распространение опасной продукции в п. Ергач Кунгурского округа.

Как уже писал «Новый компаньон», в конце декабря 2025 года система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора приостановила продажу четырёх видов сладкого напитка Aloe Vera. Под приостановку продаж попали 22,5 млн бутылок. Решение было принято после того, как в четырёх бутылках Aloe Vera, продававшихся в «Магните» в Новой Москве, нашли ацетон. Напиток попробовал ребёнок, который получил ожог гортани.

