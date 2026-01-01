В Пермском крае из продажи изъяли напиток, в котором ранее нашли ацетон Ребёнок получил ожог гортани Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В Пермском крае Роспотребнадзор, в рамках ежедневного мониторинга продаж негазированного напитка Aloe Vera через систему «Честный знак», предотвратил распространение опасной продукции в п. Ергач Кунгурского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку без согласования с продавцом и выявили факт продажи напитка. Из-за нарушений была организована контрольная закупка, после которой продукцию изъяли.

Против индивидуального предпринимателя завели административное дело по ст. 15.12 и 15.12.1 КоАП РФ.

Напомним, в конце декабря 2025 года сообщалось, что система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора приостановила продажу четырёх видов сладкого напитка Aloe Vera. Под приостановку продаж попали 22,5 млн бутылок. Решение было принято после того, как в четырёх бутылках Aloe Vera, продававшихся в «Магните» в Новой Москве, нашли ацетон. Напиток попробовал ребёнок, который получил ожог гортани.

